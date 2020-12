Cassano bacchetta l’Inter | «Inguardabile | in Napoli poteva vincere 4-1»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Antoniovista ieri sera contro il, uscita vittoriosa per 1-0 nonostante le tante occasioni degli azzurri Antonio, in diretta Twitch con Vieri, Adani e Ventola, ha parlato della prestazione delcontro il. «Io sono interista e ieri è stata una roba imbarazzante. Ieri ilin 10 uomini4-1. Io quando dico che il campionato italiano per me è quarto barra quinto campionato d’Europa, lo dico perché non si vede calcio, non si vede nulla, non ti emoziona. L’unica squadra che mi emoziona, oltre l’Atalanta, è la Roma che fa calcio». Leggi su Calcionews24.com