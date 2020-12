Cashback, Giuseppe Conte ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Riforma e obiettivo di sistema che invoglia i cittadini ad abbandonare il contante” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La colpa degli assembramenti dello scorso weekend? Non è colpa dei cittadini. E’ una Riforma di sistema: noi stiamo cambiando le abitudini dei cittadini”. Così Giuseppe Conte, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove. “Offrendo qualche agevolazione, qualche sconto con l’utilizzo delle carte noi invogliamo tutti i cittadini ai pagamenti digitali, ad abbandonare il contante – ha spiegato Conte – E’ un obiettivo di sistema, è il primo tassello se vogliamo di una più ampia Riforma del sistema fiscale”. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La colpa degli assembramenti dello scorso weekend? Non è colpa dei. E’ unadi: noi stiamo cambiando le abitudini dei”. Così, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su. “Offrendo qualche agevolazione, qualche sconto con l’utilizzo delle carte noimo tutti iai pagamenti digitali, adil– ha spiegato– E’ undi, è il primo tassello se vogliamo di una più ampiadelfiscale”. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto ...

