Biathlon | è poker Norvegia nella sprint di Hochfielzen 2020! Laegreid ancora profeta | Lukas Hofer 14esimo

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lariscrive la storiamaschile che apre il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di, l’ultima prima della pausa natalizia. Con una prestazione fuori da ogni logica Sturlaè il primo a riuscire a bissare un successo in questa stagione (e il quarto norvegese diverso a trionfare nelle quattrostagionali), trionfando con il doppio zero e precedendo quattro connazionali per unstorico. In unaveramente lunga a causa della distribuzione molto varia dei pettorali di partenza da parte dei big, i norvegesi hanno dimostrato di avere materiali eccezionali e una condizionepiù incredibile, disponendo a piacimento dei rivali e rispondendo agli “attacchi” dei ...