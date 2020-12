‘Amici 20’, sta nascendo un flirt tra due alunni della scuola? Uno dei due però è fidanzato! (Video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrerebbe esser scoccata la scintilla tra due allievi della scuola di Amici 20. La ballerina Giulia Stabile, sin dal primo giorno interessata al professionista Sebastian Melo Taveira, sembrerebbe aver volto lo sguardo verso uno dei suoi compagni d’avventura. In particolare, il rapper Sangiovanni potrebbe aver iniziato a provare qualcosa per Giulia, nonostante in realtà lui sia fidanzato. Nel daytime in onda oggi, Giulia e Sangiovanni si sono mostrati sempre più vicini. Giulia era intenta a raccontare questa loro vicinanza alle altre due ballerine, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Eravamo sul divano e a un certo punto, mi chiede: “Tu lo vuoi vedere il film?”. Certo non pensavo fosse Shakespeare in love, però ho detto: “Sì sì”. Si è alzato e mi ha detto “Mettiti qua” e si è messo vicino a me e mi faceva tipo così (imita il gesto di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrerebbe esser scoccata la scintilla tra due allievidi Amici 20. La ballerina Giulia Stabile, sin dal primo giorno interessata al professionista Sebastian Melo Taveira, sembrerebbe aver volto lo sguardo verso uno dei suoi compagni d’avventura. In particolare, il rapper Sangiovanni potrebbe aver iniziato a provare qualcosa per Giulia, nonostante in realtà lui sia fidanzato. Nel daytime in onda oggi, Giulia e Sangiovanni si sono mostrati sempre più vicini. Giulia era intenta a raccontare questa loro vicinanza alle altre due ballerine, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Eravamo sul divano e a un certo punto, mi chiede: “Tu lo vuoi vedere il film?”. Certo non pensavo fosse Shakespeare in love,ho detto: “Sì sì”. Si è alzato e mi ha detto “Mettiti qua” e si è messo vicino a me e mi faceva tipo così (imita il gesto di ...

