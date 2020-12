Valigie Firenze, ne spunta una quarta ancora con resti umani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nuovo macabro aggiornamento Valigie Firenze. Nel campo adiacente il carcere di Sollicciano c’è un nuovo macabro ritrovamento nel giro di appena una settimana. È diventato un vero e proprio giallo noto sul web come “Valigie Firenze” ciò che sta avvenendo nell’area immediatamente antistante il carcere di Sollicciano, nel territorio del capoluogo toscano. Nel corso di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nuovo macabro aggiornamento. Nel campo adiacente il carcere di Sollicciano c’è un nuovo macabro ritrovamento nel giro di appena una settimana. È diventato un vero e proprio giallo noto sul web come “” ciò che sta avvenendo nell’area immediatamente antistante il carcere di Sollicciano, nel territorio del capoluogo toscano. Nel corso di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tg3web : Sarebbe stato risolto il mistero dei cadaveri trovati in tre valigie dietro al carcere di Sollicciano, a Firenze. L… - pemmece : RT @lasignasilvani: Buonanotte a tutti soprattutto alle tre valigie contenti resti umani trovate a Firenze, kiss - una_Promessa : Io non ho parole per quello che sta succedendo a Firenze con i cadaveri nelle valigie, già prima avevo paura in gen… - RADIOBRUNO1 : Trovata questa mattina una quarta valigia #Firenze #valigia #cadaveri #16dicembre #RadioBruno - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: Sarebbe stato risolto il mistero dei cadaveri trovati in tre valigie dietro al carcere di Sollicciano, a Firenze. Le impronte d… -