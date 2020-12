Uno "scenario americano" per il Ghana (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lunedi 7 Dicembre si è votato per le elezioni presidenziali in Ghana, e nonostante il paese sia considerato uno tra i più stabili della regione, e a partire dalla nuova costituzione democratica del 1992 le sue elezioni siano state considerate libere e trasparenti, questa volta si sta configurando quello che, visti i recenti trascorsi d’oltreoceano, si può definire uno “scenario americano”: tra accuse di brogli, ritardi nello spoglio, risultati non riconosciuti e ricorsi ai tribunali. Non è semplice scrivere delle elezioni ghanesi: pur essendo un importante paese dell’Africa Occidentale (Il Ghana è stato il primo paese dell’Africa sub-sahariana a ottenere l’indipendenza dall’Impero britannico), le sue vicende risultano completamente assenti nella stampa italiana, e anche in quella internazionale le notizie sono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lunedi 7 Dicembre si è votato per le elezioni presidenziali in, e nonostante il paese sia considerato uno tra i più stabili della regione, e a partire dalla nuova costituzione democratica del 1992 le sue elezioni siano state considerate libere e trasparenti, questa volta si sta configurando quello che, visti i recenti trascorsi d’oltreoceano, si può definire uno “”: tra accuse di brogli, ritardi nello spoglio, risultati non riconosciuti e ricorsi ai tribunali. Non è semplice scrivere delle elezioni ghanesi: pur essendo un importante paese dell’Africa Occidentale (Ilè stato il primo paese dell’Africa sub-sahariana a ottenere l’indipendenza dall’Impero britannico), le sue vicende risultano completamente assenti nella stampa italiana, e anche in quella internazionale le notizie sono ...

Non è semplice scrivere delle elezioni ghanesi: pur essendo un importante paese dell’Africa Occidentale (Il Ghana è stato il primo paese dell’Africa sub-sahariana a ottenere l’indipendenza dall’Impero ...

Nello scenario base di Iata (misurato in numero di passeggeri), il ritorno al traffico pre-covid e' stimato a meta' tra il 2022 e il 2023, con uno scenario ottimistico al 2022 (legato a una ampia ...

