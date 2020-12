"Tuo figlio è gay", "Tu sei scemo". La Parietti sclera, la Moric dà i numeri - (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Novella Toloni Da Nina Moric a Mara Maionchi e Jasmine Carrisi la settimana si apre (come di consueto) con le sparate dei personaggi famosi contro hater Tra moglie e marito non mettere il dito, recita il detto, ma qui sembra che il dito (gli hater) lo mettano un po' ovunque. Del resto c'è quasi da compatirli: coi tempi che corrono trovare un diversivo sembra quasi impossibile. E allora giù di critiche e "baruffe" social, punzecchiando e stuzzicandolo a colpi di insinuazioni i vip di turno. Ma con gli odiatori del web rimanere in silenzio è quasi impossibile e così i soliti volti noti, da Mara Maionchi a Alba Parietti & Co, ci sono andati giù pesanti. Nuovi giro, nuova corsa per Alba Parietti. La showgirl non si è mai fatta remore di mandare a quel paese follower, hater e pure fan. Guai a chi pensa male soprattutto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Novella Toloni Da Ninaa Mara Maionchi e Jasmine Carrisi la settimana si apre (come di consueto) con le sparate dei personaggi famosi contro hater Tra moglie e marito non mettere il dito, recita il detto, ma qui sembra che il dito (gli hater) lo mettano un po' ovunque. Del resto c'è quasi da compatirli: coi tempi che corrono trovare un diversivo sembra quasi impossibile. E allora giù di critiche e "baruffe" social, punzecchiando e stuzzicandolo a colpi di insinuazioni i vip di turno. Ma con gli odiatori del web rimanere in silenzio è quasi impossibile e così i soliti volti noti, da Mara Maionchi a Alba& Co, ci sono andati giù pesanti. Nuovi giro, nuova corsa per Alba. La showgirl non si è mai fatta remore di mandare a quel paese follower, hater e pure fan. Guai a chi pensa male soprattutto ...

esmy_kau1606 : RT @Iperbole_: Costui non è un padre, è un mostro. Come puoi pagare per far pestare tuo figlio, tanto più per un aspetto insignificante co… - alehugme3 : RT @federicovizo87: Quanto devi essere fuori di testa per pagare qualcuno che spezzi le ossa a tuo figlio la cui unica colpa è quella di av… - FranVenturi81 : Studi, ti laurei, diventi chirurgo, magari fai anche carriera, ma per tuo padre resterai per sempre '*****', tanto… - marvceline : RT @anikeatable: L'omofobia non è libertà di opinione. È stato punito ma non per la sua discriminazione nei confronti dell'orientamento ses… - sofyvaresi : RT @anikeatable: L'omofobia non è libertà di opinione. È stato punito ma non per la sua discriminazione nei confronti dell'orientamento ses… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuo figlio "Tuo figlio è gay", "Tu sei scemo". La Parietti sclera, la Moric dà i numeri ilGiornale.it Scrivono una letterina al papà che non c'è più, ricevono la risposta di Babbo Natale

Due bambine inglesi hanno inviato un bigliettino di Natale al loro papà, deceduto in un incidente stradale, e hanno ricevuto la risposta da Babbo Natale ...

Alba Parietti: «La curiosità ammazza la compassione»

Una donna bellissima, ironica, dalle molte vite, sempre fedele a sé stessa. Che non sopporta una cosa: gli haters, chi si dice contro il bullismo e poi diventa bullo. E in questa intervista a ...

Due bambine inglesi hanno inviato un bigliettino di Natale al loro papà, deceduto in un incidente stradale, e hanno ricevuto la risposta da Babbo Natale ...Una donna bellissima, ironica, dalle molte vite, sempre fedele a sé stessa. Che non sopporta una cosa: gli haters, chi si dice contro il bullismo e poi diventa bullo. E in questa intervista a ...