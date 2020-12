Telegram down, crash dell’applicazione in tutta Italia – LIVE (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo YouTube e Google, anche Telegram in down. Diversi i malfunzionamenti delle piattaforme di messaggistica negli ultimi giorni Anche Telegram in down. Al momento la nota app di messaggistica rivale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLIVE.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo YouTube e Google, anchein. Diversi i malfunzionamenti delle piattaforme di messaggistica negli ultimi giorni Anchein. Al momento la nota app di messaggistica rivale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su Blog.it.

Muan79 : #Telegram è in down ?? - ehliogomme : Google down spotify down telegram down siamo tutti giù non ce n’è per nessuno - realpeppons : Il giorno in cui si celebra il quinto anniversario della dipartita del “Maestro Venerabile” #Telegram va in down. È… - Vipdeldivano : Che grandissima benedizione questo telegram down - realgarrr : In un mondo parallelo durante il telegram down ti arriva una notifica: *il tuo contatto in rubrica che non senti da… -