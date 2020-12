PUBG Mobile con circa $2 | 6 miliardi di entrate diventa il gioco per mobile con i maggiori incassi del 2020

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sensor Tower ha pubblicato il suo ultimo report che elenca i giochi per dispositiviche hanno accumulato lea livello globale nel, combinato con la sua versione cinese Game for Peace, è in cima alla lista con$ 2,6incassati su Apple App Store e Google Play Store con un aumento del 64,3% anno su anno.è seguito da Honor of Kings, che ha accumulato quasi $ 2,5attraverso la spesa dei giocatori con un aumento del 42,8% dal 2019. Nel frattempo, ilto il miglior anno di Pokemon GO, dato che ha accumulato le...