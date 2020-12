Positivo al Covid passeggia in strada: denunciato 46enne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) passeggiava tranquillamente in strada quando sarebbe dovuto starsene chiuso in casa perché Positivo al Covid-19. denunciato dai carabinieri un 46enne di etnia rom. L'uomo, per via della sua positività,... Leggi su anconatoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020)va tranquillamente inquando sarebbe dovuto starsene chiuso in casa perchéal-19.dai carabinieri undi etnia rom. L'uomo, per via della sua positività,...

