Parigi, multata la sindaca Hidalgo: ha assunto troppe donne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Google, le 10 donne più cercate nel 2020 in Italia sfoglia la gallery Non è un errore: anche se al leggerlo così lo sembrerebbe tanto. Come raccontato dal quotidiano Le Monde, il comune di Parigi amministrato da Anne Hidalgo è stato multato di 90.000 euro per le troppe le donne direttrici assunte dalla sindaca. L’amministrazione avrebbe violato una norma sulla parità di genere. Uno squilibrio che, però, per una volta non penalizza le donne, ma gli uomini. Violata una legge nata per le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Google, le 10più cercate nel 2020 in Italia sfoglia la gallery Non è un errore: anche se al leggerlo così lo sembrerebbe tanto. Come raccontato dal quotidiano Le Monde, il comune diamministrato da Anneè stato multato di 90.000 euro per leledirettrici assunte dalla. L’amministrazione avrebbe violato una norma sulla parità di genere. Uno squilibrio che, però, per una volta non penalizza le, ma gli uomini. Violata una legge nata per le ...

crasicap : #Parigi multata. Troppe dirigenti #donne. Non commento. - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Assunte troppe dirigenti, la sindaca di #Parigi multata per aver violato la legge sulla parità: “Assurdo, nomine per rec… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Assunte troppe dirigenti, la sindaca di #Parigi multata per aver violato la legge sulla parità: “Assurdo, nomine per rec… - RassegnaZampa : Assunte troppe dirigenti, la sindaca di #Parigi multata per aver violato la legge sulla parità: “Assurdo, nomine pe… - Monica_Dascenzo : RT @AlleyOop24: Parigi, multata l'amministrazione di Anne Hidalgo per troppe donne dirigenti By @Monica_Dascenzo #quotedigenere #paritàdig… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi multata Assunte troppe dirigenti, la sindaca di Parigi multata per aver violato la legge sulla parità:… Il Fatto Quotidiano Assunte troppe dirigenti, la sindaca di Parigi multata per aver violato la legge sulla parità: “Assurdo, nomine per recuperare il ritardo”

Il Comune di Parigi è stato multato per violazione della parità di genere nella nomina di dirigenti: troppe le donne dirigenti assunte contemporaneamente dalla sindaca Anne Hidalgo, come riporta il ...

Parigi: troppe donne dirigenti in Comune, multa di 90mila euro

Il Comune di Parigi è stato multato di 90.000 euro per violazione della parità di genere nella nomina di dirigenti: troppe le donne direttrici assunte dal sindaco Anne Hidalgo, come riporta “Le Monde” ...

Il Comune di Parigi è stato multato per violazione della parità di genere nella nomina di dirigenti: troppe le donne dirigenti assunte contemporaneamente dalla sindaca Anne Hidalgo, come riporta il ...Il Comune di Parigi è stato multato di 90.000 euro per violazione della parità di genere nella nomina di dirigenti: troppe le donne direttrici assunte dal sindaco Anne Hidalgo, come riporta “Le Monde” ...