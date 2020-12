Miracolo di San Gennaro, il sangue non si scioglie: fedeli sorpresi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come ogni anno si svolge la consueta celebrazione del Miracolo di San Gennaro, ma questa volte il sangue non si scioglie: stupore tra i fedeli Oggi, 16 dicembre, come da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come ogni anno si svolge la consueta celebrazione deldi San, ma questa volte ilnon si: stupore tra iOggi, 16 dicembre, come da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - repubblica : Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: 'Il sangue è solido' - SkyTG24 : Il prodigio di #SanGennaro non si ripete: il sangue non si scioglie - Soppressatira : Niente miracolo di San Gennaro. Tanto lo scudetto non lo vincevano comunque. {@laura_cecia} #napoli #sangennaro - AThelemis : RT @markorusso69: Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo Gravissimo -