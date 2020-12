Massimo Galli: “Per tutto il campionato difficile parlare di tifosi allo stadio” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Temo che per tutto il campionato non è il caso di parlare di tifosi allo stadio per tutto il campionato. Senza una caduta della diffusione del virus, ho forti dubbi che ci si possa permettere di spostare migliaia di persone in uno stadio. Temo che avremo tutto il 2021 per gestire il problema. Abbiamo corso per cambiare colore alle regioni e ci si è accorti che stiamo facendo risalire la china al virus”. Il noto infettivologo Massimo Galli ha spento sul nascere le speranze di tanti tifosi italiani di poter tornare a riempire gli stadi di Serie A nel corso del girone di ritorno. Con tutta probabilità, infatti, non assisteremo ad alcuna decisione in tal senso a causa di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Temo che perilnon è il caso didiperil. Senza una caduta della diffusione del virus, ho forti dubbi che ci si possa permettere di spostare migliaia di persone in uno. Temo che avremoil 2021 per gestire il problema. Abbiamo corso per cambiare colore alle regioni e ci si è accorti che stiamo facendo risalire la china al virus”. Il noto infettivologoha spento sul nascere le speranze di tantiitaliani di poter tornare a riempire gli stadi di Serie A nel corso del girone di ritorno. Con tutta probabilità, infatti, non assisteremo ad alcuna decisione in tal senso a causa di ...

