Luca Zingaretti, quanto guadagna per interpretare Montalbano? Ecco il suo cachet (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Luca Zingaretti è il commissario della tv per eccellenza, nonostante sia un attore affermato interprete di film importanti per il cinema e per la televisione e abbia una carriera di successo anche al teatro, per molti è e resta soprattutto il commissario Montalbano. La serie in onda da ben 14 stagioni è la più seguita L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è il commissario della tv per eccellenza, nonostante sia un attore affermato interprete di film importanti per il cinema e per la televisione e abbia una carriera di successo anche al teatro, per molti è e resta soprattutto il commissario. La serie in onda da ben 14 stagioni è la più seguita L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RaiTre : Abbiamo chiesto a Luca #Zingaretti , ospite della seconda puntata, cosa significa per lui ricominciare.… - francesca7211 : RT @RaiTre: Abbiamo chiesto a Luca #Zingaretti , ospite della seconda puntata, cosa significa per lui ricominciare. #RicomincioDaRai3, dal… - andreadelogu : RT @RaiTre: Abbiamo chiesto a Luca #Zingaretti , ospite della seconda puntata, cosa significa per lui ricominciare. #RicomincioDaRai3, dal… - MariaMusto19 : RT @RaiTre: Abbiamo chiesto a Luca #Zingaretti , ospite della seconda puntata, cosa significa per lui ricominciare. #RicomincioDaRai3, dal… - LeddiMarco : RT @RaiTre: Abbiamo chiesto a Luca #Zingaretti , ospite della seconda puntata, cosa significa per lui ricominciare. #RicomincioDaRai3, dal… -