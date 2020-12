LIVE Juventus-Atalanta 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si parte all’Allianz Stadium!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? RONALDO ALTO! Morata recupera palla e crossa in mezzo ma il portoghese non riesce tira altissimo sulla scivolata di Palomino. 3? ALTA LA PUNIZIONE DI MALINOVSKI! Poteva fare di più l’ucraino dal limite dell’area. 1? Si cominciaBatte la. INIZIO PRIMO TEMPO 18.28 Squadre in campo! 18.27 Intanto notizia di oggi, la Supercoppa Italiana del 20 gennaio trae Napoli che si disputerà allo Stadio Tricolore di Reggio Emilia, si chiamerà PS5 Supercup per l’uscita della nuova console. 18.25 Il #10 invece, dopo il gol contro il Genoa, non ha ancora una posizione definita nel futuro della: Agnelli e la dirigenza dovranno decidere se accontentarlo con un ricco contratto o se mandarlo ...