Juventus-Atalanta: Freuler gol da impazzire, traversa-rete (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Remo Freuler, l’Atalanta pareggia allo Stadium. Arriva la rete dell’1-1 con la firma del centrocampista elvetico. Gran tiro dal limite dell’area di rigore col destro dopo un disimpegno errato da parte di Rabiot. Traiettoria imprendibile con la palla che colpisce la parte interna della traversa ed entra alle spalle di Szczesny. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Remo, l’pareggia allo Stadium. Arriva ladell’1-1 con la firma del centrocampista elvetico. Gran tiro dal limite dell’area di rigore col destro dopo un disimpegno errato da parte di Rabiot. Traiettoria imprendibile con la palla che colpisce la parte interna dellaed entra alle spalle di Szczesny. SportFace.

juventusfc : KICK-OFF ?? #FINOALLAFINE! Forza bianconeri, portiamo a casa i tre punti! ???? LIVE ??? - juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - JuventusTV : Aspettando #JuveAtalanta, torniamo indietro nel tempo ?? ??? 14 marzo 2018: 2-0 per i ???? con gol di @G_Higuain e… - Eurosport_IT : Diventano 4? i rigori sbagliati da #CR7 con la maglia della #Juventus ???? ?? vs. Chievo 2019 ? ?? vs. Milan 2020 (C… - AndreaInterNews : Tweet ad alto contenuto di ovvietà: in un mondo giusto, stasera Gian Piero #Gasperini sarebbe seduto sulla panchina… -