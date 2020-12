Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ per mettere il Paese in sicurezza. È l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. L’Italia quindi potrebbe seguire la Merkel e le sue indicazioni per la Germania. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ per mettere il Paese in sicurezza. È l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. L’quindi potrebbe seguire la Merkel e le sue indicazioni per la Germania. L'articolo ilNapolista.

Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - Piu_Europa : In Italia circa 1/4 dei contagi proviene dal #Veneto. In poche settimane il modello veneto si è trasformato nella m… - matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - Hortomuso : Zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio in tutta Italia if I speak I'm in big trouble - cocchi2a : RT @Patty66509580: Covid: governo a regioni, verso zona rossa da 24 a 7 gennaio Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mett… -