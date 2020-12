Inter Napoli, espulso Insigne: “vaffa….” all’arbitro Massa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’arbitro Massa ha sventolato un cartellino rosso ai danni di Lorenzo Insigne Espulsione diretta per Lorenzo Insigne nel secondo tempo di Inter-Napoli. Al 70?, Massa ha fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri; decisione che non è andata giù al capitano azzurro. Tra le proteste, sarebbe volato anche un “vaffa…” del calciatore ai danni dell’arbitro che non ha esitato a estrarre il cartellino rosso ai danni di Insigne. Il numero 24 del Napoli salterà così la partita contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’arbitroha sventolato un cartellino rosso ai danni di LorenzoEspulsione diretta per Lorenzonel secondo tempo di. Al 70?,ha fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri; decisione che non è andata giù al capitano azzurro. Tra le proteste, sarebbe volato anche un “” del calciatore ai danni dell’arbitro che non ha esitato a estrarre il cartellino rosso ai danni di. Il numero 24 delsalterà così la partita contro la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - Inter : ? | CURIOSITÁ ?? Chi è il giocatore che l'ha ispirato nella vita e nello sport? ?? Il suo idolo calcistico è...… - riktroiani : Inter che, in 11 contro 10, si fa mettere sotto. Grande gara del Napoli. Encomiabile #InterNapoli - JontripJohn : @amolteni0 Non brucia anzi, se non lo dovessimo vincere noi, personalmente tra Inter e Napoli preferirei vinceste… -