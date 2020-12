Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il prodigio è atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete. L’abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, lo ha annunciato al termine della messa celebrata alle 9 sull’altare del Duomo: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte - ha spiegato l’abate - il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è rinnovato ildella liquefazione deldi San. Il prodigio è atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si. L’abate della Cappella di Sandel Duomo di, monsignor Vincenzo De Gregorio, lo ha annunciato al termine della messa celebrata alle 9 sull’altare del Duomo: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte - ha spiegato l’abate - ilera assolutamentee rimane assolutamente”.

