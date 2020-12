I Gorillaz in live streaming presentano “Song Machine”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ritorno sul palco deifonde virtuale e reale, quel mix che ha fin dall’inizio caratterizzato la band, nata come ibrido tra personaggi in carne e ossa e cartoni animati. Ihanno presentato dal vivo inda Londra suNow l’ultima raccolta di brani collaborativi: Season One – Strange Timez. Unche è al contempo un’opera rilancio e una conquista di nuovi spazi digitali. Cos’è “”? “” è il concerto deipresentato da Londra e trasmesso inin tutto il mondo tra il 12 e il 13 dicembre, in tre diversi fusi orari su ...

Molto curioso l'aneddoto raccontato da Demon Albarn sull'origine del mitico giro di basso di Clint Eastwood: era una demo contenuta nell'Omnichord, uno strumento musicale el ...