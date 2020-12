Da gennaio potrà esserci una sostituzione aggiuntiva per gli infortuni alla testa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo una serie di consultazioni con giocatori che hanno subito questo tipo di infortunio, specialisti del settore e rappresentanti di ogni categoria, l’IFAB ha deciso di dare il via all’esperimento di un’ulteriore sostituzione per gli infortuni alla testa. Un cambio che non viene conteggiato. L’ente ha spiegato le ragioni alla base di questa svolta. Innanzitutto, si previene meglio un ulteriore trauma che potrebbe aggravare la situazione del giocatore, senza però che la squadra rimanga in inferiorità numerica: la priorità, sostiene l’IFAB, è il benessere del giocatore. Inoltre, il personale medico non avrà la pressione di dare un giudizio in tempi brevi sulla possibilità che possa tornare in campo ed è una misura che potrà essere applicata a ogni livello del calcio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo una serie di consultazioni con giocatori che hanno subito questo tipo dio, specialisti del settore e rappresentanti di ogni categoria, l’IFAB ha deciso di dare il via all’esperimento di un’ulterioreper gli. Un cambio che non viene conteggiato. L’ente ha spiegato le ragionibase di questa svolta. Innanzitutto, si previene meglio un ulteriore trauma che potrebbe aggravare la situazione del giocatore, senza però che la squadra rimanga in inferiorità numerica: la priorità, sostiene l’IFAB, è il benessere del giocatore. Inoltre, il personale medico non avrà la pressione di dare un giudizio in tempi brevi sulla possibilità che possa tornare in campo ed è una misura cheessere applicata a ogni livello del calcio ...

TgLa7 : Gino Strada 'Sono preoccupato per quello che potrà succedere a gennaio quando si vedranno le conseguenze degli atte… - napolista : Da gennaio potrà esserci una sostituzione aggiuntiva per gli infortuni alla testa L’IFAB ha approvato la possibilit… - GiovaQuez : Se ci limitassimo a vaccinare gli over 16 (circa 51milioni di persone), come in UK, parleremmo comunque di 186mila… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @LaStampa @Agenzia_Ansa @fattoquotidiano @GiuseppeConteIT @AzzolinaLucia @tg3web @repubblica @gazzettino @corriere @raine… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @StampaTorino @LaStampa Impensabile la riapertura totale della #scuola il 7 Gennaio con il presente livello di contagio.… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio potrà Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera