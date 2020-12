Cane aggredisce un uomo e gli strappa via i genitali. I padroni lo portano in ospedale: “Non li denuncerò” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un Cane ha reciso di netto il pene di un uomo che stava chiacchierando con uno dei suoi vicini. La vittima, di cui si conosce solo il nome Neily, è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver subito la terribile aggressione. L’accaduto si è verificato sabato 12 dicembre nel quartiere Stony Hill della Parrocchia di St Andrew, in Giamaica. L’uomo stava parlando con una donna al cancello, prima che il Cane lo attaccasse, come ha raccontato lui stesso al The Weekend Star, una testata locale. La vittima è stata subito trasportata presso la clinica di Stony Hill, dove ha ricevuto le prime cure. Secondo quanto riportato anche dal Daily Star Online, i cani dei vicini avevano già aggredito in passato alcune persone, anche se finora non si erano mai avventati contro i ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unha reciso di netto il pene di unche stava chiacchierando con uno dei suoi vicini. La vittima, di cui si conosce solo il nome Neily, è stato portato d’urgenza indopo aver subito la terribile aggressione. L’accaduto si è verificato sabato 12 dicembre nel quartiere Stony Hill della Parrocchia di St Andrew, in Giamaica. L’stava parlando con una donna al cancello, prima che illo attaccasse, come ha raccontato lui stesso al The Weekend Star, una testata locale. La vittima è stata subito trasportata presso la clinica di Stony Hill, dove ha ricevuto le prime cure. Secondo quanto riportato anche dal Daily Star Online, i cani dei vicini avevano già aggredito in passato alcune persone, anche se finora non si erano mai avventati contro i ...

