Brutto risveglio per Giulia De Lellis con le labbra gonfie e la gola chiusa, forse per un’allergia alimentare (Foto) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giulia De Lellis è tornata nella sua casa a Milano ma il risveglio è stato Brutto, si è ritrovata con le labbra gonfie, deformate, doloranti (Foto). Spaventata ha ovviamente chiesto aiuto, ha chiamato tutti i medici possibili e dopo aver preso antistaminici e cortisone si è addormentata di nuovo. Doveva essere il risveglio in pieno relax per Giulia De Lellis, nel suo letto, con le sue cose, i suoi vestiti nell’armadio. Invece, appena ha aperto gli occhi oggi ha capito di avere un problema alla bocca, la parte bassa era tutta gonfia e anche la gola le dava fastidio. Chiari sintomi di un’allergia? E’ molto probabile anche se alla De Lellis sembra strano che possa essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Deè tornata nella sua casa a Milano ma ilè stato, si è ritrovata con le, deformate, doloranti (). Spaventata ha ovviamente chiesto aiuto, ha chiamato tutti i medici possibili e dopo aver preso antistaminici e cortisone si è addormentata di nuovo. Doveva essere ilin pieno relax perDe, nel suo letto, con le sue cose, i suoi vestiti nell’armadio. Invece, appena ha aperto gli occhi oggi ha capito di avere un problema alla bocca, la parte bassa era tutta gonfia e anche lale dava fastidio. Chiari sintomi di? E’ molto probabile anche se alla Desembra strano che possa essere ...

TheLifeOfMattia : @acquapann4 Brutto risveglio - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Auto imbrattata con lo spray in Piazza Mercato a #Foggia. Brutto risveglio per la proprietaria di una Citroen bianca ??… - papapa942 : Brutto risveglio per le Zorpine #GFVIP - immediatonet : ?? Auto imbrattata con lo spray in Piazza Mercato a #Foggia. Brutto risveglio per la proprietaria di una Citroen bia… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto risveglio Auto imbrattata con lo spray in Piazza Mercato a Foggia. Brutto risveglio per la proprietaria di una Citroen bianca l'Immediato Brutto risveglio per Giulia De Lellis con le labbra gonfie e la gola chiusa, forse per un’allergia alimentare (Foto)

Giulia De Lellis è tornata nella sua casa a Milano ma il risveglio è stato brutto, si è ritrovata con le labbra gonfie, deformate, doloranti (foto). Spaventata ha ovviamente chiesto aiuto, ha chiamato ...

Benedetta Parodi, risveglio traumatico: ecco cos’è successo

La conduttrice tv ha postato alcune storie e ha raccontato di un trauma mattutino subito di recente, che l'ha sconvolta.

Giulia De Lellis è tornata nella sua casa a Milano ma il risveglio è stato brutto, si è ritrovata con le labbra gonfie, deformate, doloranti (foto). Spaventata ha ovviamente chiesto aiuto, ha chiamato ...La conduttrice tv ha postato alcune storie e ha raccontato di un trauma mattutino subito di recente, che l'ha sconvolta.