Benitez | «Quando ero al Napoli Juve intrattabile | ora ha allentato»

Rafa Benitez è stato intervistato dal Corriere dello Sport. INTER-Napoli – «All'Inter rimasi poco, erano reduci dal Triplete e non mi fu permesso di allungare quell'avventura nonostante avessimo vinto Supercoppa italiana e Coppa del Mondo per club. Nel biennio di Napoli, invece, fummo in grado di attirare l'attenzione di calciatori di qualità e spessore. Con quella Juventus, «intrattabile» in campionato, fummo capaci di vincere Coppa Italia e Supercoppa a Doha. Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti: i suoi sforzi economici servirono per compiere un balzo decisivo verso l'internazionalizzazione del club. Per la Storia e per i costi affrontati le pressioni saranno dell'Inter, che vorrebbe vincere in questa stagione nella quale la Juventus ha allentato».

