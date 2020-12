Aborto | Comune di Firenze contro pubblicità Pro Vita | scatta la diffida

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – La pubblicità contro la Ru486 “non è stata autorizzata dal Comune di Firenze” e “consideriamo l’iniziativa una forma di inaccettabile disinformazione”. Palazzo Vecchio, quindi, chiede al ministro della Salute Roberto Speranza “di intervenire con decisione, in ogni opportuna sede” per “evitare che questa falsità si diffonda e difendere una conquista civile continuamente minacciata“. Lo sottolinea Benedetta Albanese, assessora ai Diritti e alle Pari opportunità commentando la campagna lanciata da Pro Vita e Famiglia onlus, dopo la comparsa dei camion vela pubblicitari anche nel capoluogo toscano. Vele in cui, come in altre parti d’Italia, campeggia l’immagine di una donna priva di sensi, dopo aver morso una mela, accompagnata dalla scritta “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486: mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo”.