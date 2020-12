Verifica di governo, Renzi non cede e minaccia le mani libere (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - “Via la cabina di regia”. La richiesta di Renzi quando tra poche ore varcherà il portone di palazzo Chigi sarà perentoria. Ma a difendere il piano del premier Conte (“Governance mai sopra i passaggi istituzionali") non è solo il ministro dell'Economia Gualtieri (“Un coordinamento serve”) ma anche il Movimento 5 stelle. Una struttura agile è necessaria, la posizione pentastellata, con la premessa che “tutti i ministri devono essere messi nelle condizioni di poter approfondire i progetti”. Il Pd punta alla ‘parlamentarizzazione' del processo sui fondi Ue ma è Italia viva a spingere sull'acceleratore. L'aria è sempre più tesa, i ‘big' Renziani non credono che il presidente del Consiglio sia capace di fare sintesi. Da qui l'ipotesi ancora in campo che dopo la legge di bilancio Renzi si tenga le mani ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - “Via la cabina di regia”. La richiesta diquando tra poche ore varcherà il portone di palazzo Chigi sarà perentoria. Ma a difendere il piano del premier Conte (“Governance mai sopra i passaggi istituzionali") non è solo il ministro dell'Economia Gualtieri (“Un coordinamento serve”) ma anche il Movimento 5 stelle. Una struttura agile è necessaria, la posizione pentastellata, con la premessa che “tutti i ministri devono essere messi nelle condizioni di poter approfondire i progetti”. Il Pd punta alla ‘parlamentarizzazione' del processo sui fondi Ue ma è Italia viva a spingere sull'acceleratore. L'aria è sempre più tesa, i ‘big'ani non credono che il presidente del Consiglio sia capace di fare sintesi. Da qui l'ipotesi ancora in campo che dopo la legge di bilanciosi tenga le...

