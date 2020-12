Sud | Conte | ' progetti su alta velocità | Agritech a Napoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "All'interno del Recovery ci sono tantiper il Sud: l'-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, le dorsali da Salerno a Taranto, la Palermo-Catania-Messina. E poiper l'agricoltura di precisione, di potenziamento della rete idrica, e un complessivo rafforzamento della governance soprattutto al Sud. In aggiunta, intendiamo realizzare dei Poli tematici di ricerca in alcuni settori stretegici, come l'che intendiamo insediare a". Così il premier Giuseppeintervenendo all'evento 'Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno'.