Serial Killer di Twitter condannato a morte: 9 le sue vittime (Di martedì 15 dicembre 2020) condannato a morte il Serial Killer di Twitter. Il verdetto del tribunale dopo tre anni dall’arresto. 9 le vittime che ha ucciso. Serial Killer di Twitter, Takahiro Shiraishi è stato condannato a morte. Dopo tre anni dal suo arresto, arriva il verdetto del tribunale. Dietro il nickname di ‘Hanging pro’, Shiraishi adescava ragazze dalle tendenze L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020)ildi. Il verdetto del tribunale dopo tre anni dall’arresto. 9 leche ha ucciso.di, Takahiro Shiraishi è stato. Dopo tre anni dal suo arresto, arriva il verdetto del tribunale. Dietro il nickname di ‘Hanging pro’, Shiraishi adescava ragazze dalle tendenze L'articolo proviene da YesLife.it.

