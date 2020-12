TuttoAndroid : Qualcomm annuncia lo Snapdragon 678, una vecchia conoscenza migliorata - PuntoCellulare : Qualcomm annuncia la piattaforma mobile Snapdragon 678, evoluzione dello Snapdragon 675 lanciato alla fine dello sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcomm annuncia

MobileWorld

Veeam ha annunciato il lancio di Veeam Backup for AWS v3, soluzione pensata per facilitare il backup e il ripristino dei dati contenuti nel cloud di Amazon. Arriva il supporto ai database RDS e alle m ...E' stata annunciata la nuova colorazione per lo smartphone entry level Poco M3, disponibile tra qualche giorno su Mi.com.