Municipio I, 16 alberi di Natale in Centro. Alfonsi: segno di speranza

Roma – Sedici abeti natalizi addobbati a festa nei vari rioni del Centro di Roma. E' l'iniziativa lanciata stamani dal I Municipio che, alla presenza della presidente Sabrina Alfonsi, ha posizionato il primo albero nel cuore di Borgo Pio. "Con questi alberi- ha spiegato proprio Alfonsi- vogliamo dare un segno di speranza alla popolazione all'arrivo del nuovo anno, che speriamo sia completamente diverso da quello che abbiamo passato, pensando un po' al futuro." "Ne posizioneremo 16 su tutto il territorio del I Municipio: oggi siamo a Borgo ma ci saranno a piazza del Teatro di Pompeo, a piazza della Malva, a largo Gaetana Agnesi. Ne metteremo a Testaccio e all'Esquilino. E poi ancora a Carlo Felice, a piazza Cairoli e in altri luoghi ancora".

