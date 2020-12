Marmolada, un valanga ha distrutto il rifugio Pian dei Fiacconi e l'impianto sciistico (Di martedì 15 dicembre 2020) Una valanga ha travolto e distrutto un rifugio e un imPianto sciistico in Marmolada . Un'enorme massa di neve si è staccata ieri dal versante trentino investendo il rifugio di Pian dei Fiacconi e l'... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Unaha travolto eune un imtoin. Un'enorme massa di neve si è staccata ieri dal versante trentino investendo ildideie l'...

