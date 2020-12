Ma tutto questo Mimmo non lo sa! (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Arcuri pigliatutto si occupa di molte cose e, tra le altre anche del Piano vaccinale anti-Covid; si applica, ma non ce la fa proprio! Ed infatti, quando la Annunziata in tv gli ha domandato saranno vaccinati gli immigrati in condizione di irregolarità (circa 100.000 solo per effetto del decreto Salvini) - evidentemente una priorità proprio perché resi marginali e invisibili - Arcuri non ha voluto ammettere di avere avuto la tracotanza di presentarsi impreparato, e ha detto la prima cosa che con una logica tutta sua, gli è sembrata un ragionamento corretto: “Migranti? (...) sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione”. Dunque, a una persona che è considerata irregolare non spetterebbe la vaccinazione anti Covid secondo Domenico Arcuri, quello che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Arcuri pigliasi occupa di molte cose e, tra le altre anche del Piano vaccinale anti-Covid; si applica, ma non ce la fa proprio! Ed infatti, quando la Annunziata in tv gli ha domandato saranno vaccinati gli immigrati in condizione di irregolarità (circa 100.000 solo per effetto del decreto Salvini) - evidentemente una priorità proprio perché resi marginali e invisibili - Arcuri non ha voluto ammettere di avere avuto la tracotanza di presentarsi impreparato, e ha detto la prima cosa che con una logica tutta sua, gli è sembrata un ragionamento corretto: “Migranti? (...) sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione”. Dunque, a una persona che è considerata irregolare non spetterebbe la vaccinazione anti Covid secondo Domenico Arcuri, quello che ...

stanzaselvaggia : Oggi Sala ci dice “gli assembramenti? non sono colpa dei cittadini, i cittadini fanno quello che gli dici di fare,… - matteosalvinimi : ... bimbi disabili, garantisca il tempo pieno in tutta Italia. Invece per tutto questo ZERO euro in legge di bilanc… - NetflixIT : In questo 2020, nonostante tutto, siamo riusciti a viaggiare tantissimo alla scoperta di nuove storie. Come quelli… - Iazystardust : @WINCHESTHOLLAND È un periodo brutto che tende ad aggravare le condizioni come depressione/ansia, però ricorda che… - xbrsmile : @mammasonoadubai @sdcsroberts Ma io comunque non dico lo debbano squalificare, ma insomma. Si è parlato di tutto e… -

Ultime Notizie dalla rete : tutto questo Ma tutto questo Mimmo non lo sa! L'HuffPost Mensa scolastica gourmet, gli studenti giapponesi mangiano manzo di Kobe

Fino a fine anno le scuole della regione di Kobe serviranno ai ragazzi la carne più pregiata e costosa del mondo. "Merito" della pandemia ... Covid Italia: Centri commerciali, a dicembre aperti solo 13 giorni, -75% fatturato

Roma, 15 dic. (Labitalia) - "Su un totale di 31 giorni a dicembre saremo aperti solo 13 e questo, naturalmente, non può che avere un impatto devastante sul fatturato del nostro settore. Stimiamo che l ... Fino a fine anno le scuole della regione di Kobe serviranno ai ragazzi la carne più pregiata e costosa del mondo. "Merito" della pandemia ...Roma, 15 dic. (Labitalia) - "Su un totale di 31 giorni a dicembre saremo aperti solo 13 e questo, naturalmente, non può che avere un impatto devastante sul fatturato del nostro settore. Stimiamo che l ...