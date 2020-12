L'export Made in Italy è "schiavo" dei colossi stranieri. Lo studio Srm (Di martedì 15 dicembre 2020) Le imprese italiane sono “schiave” dei colossi stranieri della logistica: smacco doppio per l’Italia, secondo Paese manifatturiero in Europa con una economia orientata all’export. Il dato è eclatante, soprattutto se si confronta con quello di Germania, Francia e Spagna: come riporta una analisi SRM, il 73% delle esportazioni italiane avviene senza alcuna forma di controllo delle imprese produttrici su tutte le fasi del trasporto dall’origine a destino. Negli altri Stati Ue, la percentuale è pari solo al 30%. In gergo si parla di clausola “franco fabbrica” (Ex Works nella codificazione del commercio internazionale) e indica il mancato controllo del processo logistico per la merce esportata. Vuol dire che il compratore estero di prodotti italiani si fa carico del ritiro della merce nella sede di produzione, e da lì stabilisce ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Le imprese italiane sono “schiave” deidella logistica: smacco doppio per l’Italia, secondo Paese manifatturiero in Europa con una economia orientata all’. Il dato è eclatante, soprattutto se si confronta con quello di Germania, Francia e Spagna: come riporta una analisi SRM, il 73% delle esportazioni italiane avviene senza alcuna forma di controllo delle imprese produttrici su tutte le fasi del trasporto dall’origine a destino. Negli altri Stati Ue, la percentuale è pari solo al 30%. In gergo si parla di clausola “franco fabbrica” (Ex Works nella codificazione del commercio internazionale) e indica il mancato controllo del processo logistico per la merce esportata. Vuol dire che il compratore estero di prodotti italiani si fa carico del ritiro della merce nella sede di produzione, e da lì stabilisce ...

RobertoUttaro : RT @HuffPostItalia: L'export Made in Italy è 'schiavo' dei colossi stranieri. Lo studio Srm - doctorhoover : RT @HuffPostItalia: L'export Made in Italy è 'schiavo' dei colossi stranieri. Lo studio Srm - HuffPostItalia : L'export Made in Italy è 'schiavo' dei colossi stranieri. Lo studio Srm - ITADubai : RT @ItalyExpo2020: #Expo2020 #Dubai ??? Rivivi l’#ExportChampionProgram dedicato alle opportunità offerte da @ItalyExpo2020 per il rilancio… - LuissBusiness : RT @ItalyExpo2020: #Expo2020 #Dubai ??? Rivivi l’#ExportChampionProgram dedicato alle opportunità offerte da @ItalyExpo2020 per il rilancio… -

Ultime Notizie dalla rete : export Made L'export Made in Italy è "schiavo" dei colossi stranieri. Lo studio Srm L'HuffPost L'export Made in Italy è "schiavo" dei colossi stranieri. Lo studio Srm

Le imprese italiane sono “schiave” dei colossi stranieri della logistica: smacco doppio per l’Italia, secondo Paese manifatturiero in Europa con una economia orientata all’export. Il dato è eclatante, ... Export: Conte, 'ha risentito contrazione economia ma resta motore'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'export ha risentito della contrazione dell'economia mondiale, ma resta motore di crescita anche nei momenti di minore dinamismo del Prodotto interno lordo". Così il prem ... Le imprese italiane sono “schiave” dei colossi stranieri della logistica: smacco doppio per l’Italia, secondo Paese manifatturiero in Europa con una economia orientata all’export. Il dato è eclatante, ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'export ha risentito della contrazione dell'economia mondiale, ma resta motore di crescita anche nei momenti di minore dinamismo del Prodotto interno lordo". Così il prem ...