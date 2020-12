It’s a Wonderful World: Corruzione & Ascesa in arrivo il 15 gennaio 2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) Arriva It’s a Wonderful World: Corruzione & Ascesa, la seconda espansione per il draft game di successo per Studio Supernova! L’ultima e irrinunciabile espansione per chi ha amato il best seller It’s a Wonderful World e ora vuole progredire nel gioco: un intero nuovo set di carte, da mescolare a quelle del set base. L’originale mix di Carte Sviluppo del mazzo base di IWW e di carte dell’espansione Corruzione & Ascesa introdurranno i giocatori a nuove dinamiche di gioco, principalmente attraverso i meccanismi di punteggio per accoppiata e Corruzione. Nuove regole, nuove combo, e una campagna tutta nuova ricca di scenari per la modalità solitario. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Arriva, la seconda espansione per il draft game di successo per Studio Supernova! L’ultima e irrinunciabile espansione per chi ha amato il best sellere ora vuole progredire nel gioco: un intero nuovo set di carte, da mescolare a quelle del set base. L’originale mix di Carte Sviluppo del mazzo base di IWW e di carte dell’espansioneintrodurranno i giocatori a nuove dinamiche di gioco, principalmente attraverso i meccanismi di punteggio per accoppiata e. Nuove regole, nuove combo, e una campagna tutta nuova ricca di scenari per la modalità solitario. ...

