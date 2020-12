In Toscana prosegue l’attività dei Laboratori del Sapere Scientifico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, la Regione ha deciso di proseguire le attività dei Laboratori del Sapere Scientifico, finalizzate alla promozione dell’educazione scientifica e matematica. Capofila della “Rete di Scuole LSS” è il Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI) che ha il compito di attuare gli interventi regionali di promozione dell’educazione scientifica e matematica nelle scuole toscane di ogni ordine e grado. “Con questa iniziativa – spiega l’assessora Alessandra Nardini – portiamo avanti un progetto importante, iniziato nel 2010, che ha già dato risultati positivi e che vogliamo sviluppare ulteriormente, consolidando e rendendo ancora più continuative anche le azioni di formazione e di coordinamento della rete ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, la Regione ha deciso di proseguire le attività deidel, finalizzate alla promozione dell’educazione scientifica e matematica. Capofila della “Rete di Scuole LSS” è il Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI) che ha il compito di attuare gli interventi regionali di promozione dell’educazione scientifica e matematica nelle scuole toscane di ogni ordine e grado. “Con questa iniziativa – spiega l’assessora Alessandra Nardini – portiamo avanti un progetto importante, iniziato nel 2010, che ha già dato risultati positivi e che vogliamo sviluppare ulteriormente, consolidando e rendendo ancora più continuative anche le azioni di formazione e di coordinamento della rete ...

