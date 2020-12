Il Corsport: Osimhen si sta curando in Belgio, ad Anversa, lo ha chiesto lui (Di martedì 15 dicembre 2020) Osimhen è in Belgio. Si sta allenando ad Anversa. Lo scrive il Corriere dello sport. Si sta allenando ad Anversa al centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck storico fisioterapista della Nazionale belga nonché consulente del Milan proprio ai tempi di Gattuso. È stato Osimhen ad aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione per il viaggio nelle Fiandre: sia perché il Napoli gioca praticamente ogni tre giorni e i compagni sono sistematicamente impegnati altrove, sia e soprattutto per dedicare l’intera giornata al processo riabilitativo e dunque a una full immersion totale. Ha fretta, scalpita e vuole accelerare. E magari anche rigenerare lo spirito e l’umore, inevitabilmente condizionati, staccando un po’. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020)è in. Si sta allenando ad. Lo scrive il Corriere dello sport. Si sta allenando adal centro “Move to Cure” di Lieven Maesschalck storico fisioterapista della Nazionale belga nonché consulente del Milan proprio ai tempi di Gattuso. È statoad avere ottenuto l’autorizzazione per il viaggio nelle Fiandre: sia perché il Napoli gioca praticamente ogni tre giorni e i compagni sono sistematicamente impegnati altrove, sia e soprattutto per dedicare l’intera giornata al processo riabilitativo e dunque a una full immersion totale. Ha fretta, scalpita e vuole accelerare. E magari anche rigenerare lo spirito e l’umore, inevitabilmente condizionati, staccando un po’. L'articolo ilNapolista.

