I cadaveri in valigia forse di una coppia scomparsa nel 2015. La svolta da un tatuaggio (Di martedì 15 dicembre 2020) Potrebbe essere un tatuaggio il dettaglio da cui partire per identificare i due cadaveri i cadaveri ritrovati in tre valigie vicino alla Firenze-Pisa-Livorno, non distante dal carcere di Sollicciano. Secondo quanto scrive Repubblica sull'avambraccio del cadavere dell'uomo è stato notato un tatuaggio a forma di ancora, con il nome di una città albanese. Si legge sull'edizione fiorentina di Repubblica: Gli investigatori stanno incrociando questa informazione con quelle contenute nei fascicoli delle persone scomparse. Uno di questi ha catturato l'attenzione, e riguarda il caso di Shpetim e Teuta Pasho, marito e moglie di origini albanesi scomparsi a Castelfiorentino nel novembre del 2015, in circostanze mai chiarite. Un altro particolare che non è sfuggito a procura e carabinieri riguarda il figlio della ...

