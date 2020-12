Genoa-Milan, Pandev out: il macedone salta la sfida con i rossoneri (Di martedì 15 dicembre 2020) Pandev, uomo d’esperienza del Genoa di mister Maran, non sarà a disposizione per la partita di domani contro il Milan Come riportato dall’Ansa, Goran Pandev non sarà a disposizione di mister Rolando Maran per la partita che il Genoa giocherà domani contro il Milan. L’attaccante macedone si è fermato per una lombalgia, e le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni. Per tutte le notizie sul Milan vai su Milannews24 In attacco nei rossoblu spazio a uno fra Gianluca Scamacca ed Eldor Shomurodov. Parte più indietro nelle scelte l’ex Milan, Mattia Destro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020), uomo d’esperienza deldi mister Maran, non sarà a disposizione per la partita di domani contro ilCome riportato dall’Ansa, Gorannon sarà a disposizione di mister Rolando Maran per la partita che ilgiocherà domani contro il. L’attaccantesi è fermato per una lombalgia, e le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni. Per tutte le notizie sulvai sunews24 In attacco nei rossoblu spazio a uno fra Gianluca Scamacca ed Eldor Shomurodov. Parte più indietro nelle scelte l’ex, Mattia Destro. Leggi su Calcionews24.com

