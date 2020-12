G30 | Draghi | ' Imprese ad alto rischio per il Covid | agire in fretta'

(Di martedì 15 dicembre 2020) 'Le autorità devonoin, in molti Paesi siamo sull'orlo del precipizio in termini di solvibilità, specialmente per le piccole e medie'. L'allarme è di Mario, intervenuto ...

La situazione è peggiore di quel sembra, specie per le piccole e medie imprese. E per questo le “autorità devono agire urgentemente”. È l’appello lanciato da Mario Draghi nella veste di ..."Le autorità devono agire in fretta, in molti Paesi siamo sull'orlo del precipizio in termini di solvibilità, specialmente per le piccole e medie imprese". L'allarme è di Mario Draghi, intervenuto nel ...