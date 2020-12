Feste in mascherina

Feste in mascher(in)a (Di martedì 15 dicembre 2020) Quelle all’orizzonte saranno – ormai ci siamo rassegnati all’idea – feste diverse dal solito. E, per il bene di tutti, abbiamo capito che è giusto così. Se cenoni e pranzi saranno ridotti al minimo sindacale, se gli spostamenti saranno giusto quelli indispensabili (e forse anche meno), se delle classiche mega riunioni familiari con prozii e bisnipoti venuti da ogni parte dello Stivale non se ne parla neppure… se, insomma, la parola d’ordine di Natale e Capodanno di questo disgraziato 2020 sarà low profile, ciò non significa che si debba per forza, e del tutto, rinunciare alla magia del Natale. Che è anche, almeno un po’, quella di vestirsi in modo speciale. Da festa. Anche se si resterà nell’intimità del proprio nucleo familiare più ristretto, l’imperativo dettato dal buon senso sarà quello di non abbassare la guardia. Ovvero, di non togliere la mascherina se non nel momento di assaggiare un raviolo o di addentare lo zampone. Per il rispetto e la tutela della salute dei pochi e stretti commensali con i quali celebreremo le feste. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) Quelle all’orizzonte saranno – ormai ci siamo rassegnati all’idea – feste diverse dal solito. E, per il bene di tutti, abbiamo capito che è giusto così. Se cenoni e pranzi saranno ridotti al minimo sindacale, se gli spostamenti saranno giusto quelli indispensabili (e forse anche meno), se delle classiche mega riunioni familiari con prozii e bisnipoti venuti da ogni parte dello Stivale non se ne parla neppure… se, insomma, la parola d’ordine di Natale e Capodanno di questo disgraziato 2020 sarà low profile, ciò non significa che si debba per forza, e del tutto, rinunciare alla magia del Natale. Che è anche, almeno un po’, quella di vestirsi in modo speciale. Da festa. Anche se si resterà nell’intimità del proprio nucleo familiare più ristretto, l’imperativo dettato dal buon senso sarà quello di non abbassare la guardia. Ovvero, di non togliere la mascherina se non nel momento di assaggiare un raviolo o di addentare lo zampone. Per il rispetto e la tutela della salute dei pochi e stretti commensali con i quali celebreremo le feste.

Le celebrazioni per Natale e Capodanno ridotte all'osso? Festeggiamenti con pochissimi (anche di meno) parenti stretti? Soglia di attenzione sempre altissima? D'accordo. Ma senza rinunciare al glamour ... VENEZIA Per organizzare al meglio i controlli del territorio nei giorni

