Fedez fa beneficenza in Lamborghini: è polemica (Di martedì 15 dicembre 2020) Fedez ha regalato mille euro a cinque sconosciuti in difficoltà a Milano ma in Lamborghini: è polemica sul rapper Fedez è di nuovo al centro delle polemiche: il rapper ha regalato mille euro a cinque sconosciuti in difficoltà a Milano, soldi donati dai suoi fan attraverso la piattaforma Twitch. I suoi follower hanno destinato la somma… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 dicembre 2020)ha regalato mille euro a cinque sconosciuti in difficoltà a Milano ma in: èsul rapperè di nuovo al centro delle polemiche: il rapper ha regalato mille euro a cinque sconosciuti in difficoltà a Milano, soldi donati dai suoi fan attraverso la piattaforma Twitch. I suoi follower hanno destinato la somma… L'articolo Corriere Nazionale.

FBiasin : Attaccano #Fedez: 'Si fa pubblicità' Ok. Tra uno che si fa pubblicità facendo beneficenza e uno che si fa pubblici… - stanzaselvaggia : La differenza tra il fare del bene e fare show col bene. - LaStampa : Fabio Volo contro Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio” - vincenzoarmetta : @Fedez La beneficenza si fa in silenzio e non con queste pagliacciate hai i soldi ma non sei un signore sei solo un tamarro - LatetrainBlog : @TeclaP A me Fedez sta antipatico! Ma se il tema è la sua iniziativa di beneficenza ha ragione lui. Tutti a fare l… -