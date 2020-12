Dialogo tra Montalbano e Catarella sui DPCM advenienti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 dicembre 2020) Eri trasuta in officia e pariva che nun mancassina du simmane al Natali: nun ci stavi na luciella e Galla nun haviva ancura facta l’alberi… Passanna vicina al gabbiotta di Catarelli lu attruvai cugnata dintra la su seggia che pariva chiù murta che viva, “Catarè, ma che ti pigliai nu sintomo, teni la faccia che pari la pagnutta”. Catarelli: “Dutturi, scussase durmitti mala”. Muntilabno: “Cacusa ti magnaste che ti facitte mala?”. C: “Nonsi, dutturi è che facitti un incuba”. M:“E cusa incubasti?”. C: “Dutturi, sugnai Cunta”. M: “Ma nun mi pari nu sugna accusia mala”. C: “Sissi, ma nun Cunta propria”. M: “Di Maia?”. C: “Nonsi, dutturi, chilla Di Maia nun cunta na minchia”. M: “Allura?”. C: “Mi sugnai che doviva sciri il nova Dipicciemma”. M: “E che sarria mala, Catarè, pejora di ura che ci stavia?”. C: “Dutturi, il facta nun è il rigima peja o meliora: è che ia vidia il Dippiciemma come ...