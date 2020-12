“Deve rimanere fuori dal programma” Maria De Filippi senza mezzi termini su Lorella Cuccarini

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020)Deha rilasciato una lunga intervista a Renato Franco del Corriere della Sera. Queen Mary ha parlato un po’ di tutto: sia della sua vita privata che dei successi che continua a mietere in televisione. A iniziare dal giorno in cui ha adottato Gabriele (il figlio adottato con Costanzo, ndr): “Lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”. Poi il discorso, come ovvio che sia scivola sulla tv e sui suoi programmi di successo: “Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio – ha spiegatoDe-. Ho unito i due troni a Uomini e donne perché così mi diverto di più. L’anno scorso ad Amici c’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione ...