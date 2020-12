Corte dei Conti contesta a De Luca danno erariale di oltre 400.000', depositato atto di citazione in giudizio. (Di martedì 15 dicembre 2020) Un frame tratto dalla diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Napoli, 27 Novembre 2020. FACEBOOK La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 15 dicembre 2020) Un frame trdalla diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, Napoli, 27 Novembre 2020. FACEBOOK La Procura regionale delladeidella Campania ha ...

repubblica : La consigliera della Corte dei Conti Rossana Rummo restituisce la Legion d'Onore - Agenzia_Ansa : La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presunto danno da oltre 403 mi… - fattoquotidiano : Vincenzo De Luca citato dalla Corte dei conti per danno erariale: “Autisti assunti con indennità dirigenziale” - Italia_Notizie : Vincenzo De Luca citato dalla Corte dei conti per danno erariale: “Autisti assunti con indennità dirigenziale” - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presunto danno da oltre 403 mila eur… -