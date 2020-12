Calciomercato Sampdoria | per l’attacco piace Llorente Trattativa in salita

Leggi su calcionews24

intrae la: le parti restano ferme sulle proprie posizioni che sono distanti tra di loro Laè convinta che Fernandopossa essere il giusto innesto per il mercato di gennaio. L'attaccante, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e verrebbe ceduto a gennaio dal Napoli senza la richiesta di un indennizzo. Il problema, come riporta il Corriere dello Sport, è che le parti non sembrano essere aperte a scendere a un compromesso. Lapropone un contratto di sei mesi e non può avvicinarsi alla cifra di due milioni di euro netti a stagione. L'attaccante resta fermo sui 18 mesi, scadenza 2022, e non ha manifestato una volontà di ridursi lo stipendio.