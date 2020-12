Calcio | Serie A 2020-2021 | Lazio fermata dal Benevento | non basta Immobile Pareggio a reti bianche tra Udinese e Crotone

(Di martedì 15 dicembre 2020) Vanno in archivio i due anticipi del turno infrasettimanale dellaA di. Nei due match validi per la 12ma giornata di questo campionato si devono registrare due pareggi. Partiamo dal match delle ore 18.00 tra. Pari a retealla Dacia Arena, con i padroni di casa che hanno peccato in termini di concretezza e dovuto fare i conti con una grande prestazione di Alex Cordaz, estremo difensore della formazione calabrese. Un altro pari, come detto, ma con gol (1-1) quello del “Ciro Vigorito” tra ile la(ore 20.45). Il derby degli Inzaghi (Simone tecnico dei biancocelesti e Pippo allenatore dei padroni di casa) ha regalato un punto a entrambi. Dopo un’occasione clamorosa mancata ...

Serie B Pisa Pescara, un buon punto per i biancazzurri che all'Arena Garibaldi blindano il risultato e con Bellanova vanno vicini al colpo grosso. Sabato arriva il Monza di Berlusconi e Galliani.Niente quarta vittoria di fila per l’Udinese, il Crotone azzecca il secondo risultato utile in sequenza, raggiunge per un giorno Torino e Genoa, non è più solo in fondo ...