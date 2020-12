Barcellona, Koeman: “Troppe critiche, i tifosi devono capire che non si può vincere sempre” (Di martedì 15 dicembre 2020) La vittoria contro il Levante ha ridato un briciolo di tranquillità in casa Barcellona, in una stagione iniziata in maniera molto complicata. A scatenare nuove critiche nel mondo blaugrana però è stato il discusso ingresso di Umtiti nei cinque minuti di gara finali contro il Levante: "Posso capire le critiche quando perdi quattro o cinque partite - afferma Koeman in conferenza stampa - , ma non capisco le maldicenze per aver messo un difensore in più negli ultimi cinque minuti quando devi vincere una partita"."DIFFICILE vincere sempre"caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200" Barcellona Koeman (getty images)/captionPRESSIONE - Il tecnico del Barcellona sa che le aspettative in casa ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) La vittoria contro il Levante ha ridato un briciolo di tranquillità in casa, in una stagione iniziata in maniera molto complicata. A scatenare nuovenel mondo blaugrana però è stato il discusso ingresso di Umtiti nei cinque minuti di gara finali contro il Levante: "Possolequando perdi quattro o cinque partite - affermain conferenza stampa - , ma non capisco le maldicenze per aver messo un difensore in più negli ultimi cinque minuti quando deviuna partita"."DIFFICILE"caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionPRESSIONE - Il tecnico delsa che le aspettative in casa ...

