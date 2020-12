Baggio: “La morte di Rossi è la fine di un certo tipo di calcio” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Divin Codino ha parlato a una settimana dalla morte di Paolo Rossi Roberto Baggio alla morte di Paolo Rossi ha scritto una simbolica lettera sulle pagine di “Gazzetta Dello Sport” ricordando anche la morte del padre con cui andava a vedere proprio le partite di Pablito. Al funerale, che si è svolto a Vicenza nel weekend, è apparso visibilmente commosso, toccato come tutti da un lutto che ha travolto, dopo la scomparsa di Maradona, tutto il mondo del calcio. Alle pagine di Repubblica ha parlato proprio di quel campione che ha fatto sognare l’Italia ai Mondiali dell’82. Penso che la mia sia l’ultima generazione dei bambini autodidatti, che passavano infanzia e giovinezza a prendere a calci un pallone per la strada, solo per giocare e divertirsi. Dico che oggi i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Divin Codino ha parlato a una settimana dalladi PaoloRobertoalladi Paoloha scritto una simbolica lettera sulle pagine di “Gazzetta Dello Sport” ricordando anche ladel padre con cui andava a vedere proprio le partite di Pablito. Al funerale, che si è svolto a Vicenza nel weekend, è apparso visibilmente commosso, toccato come tutti da un lutto che ha travolto, dopo la scomparsa di Maradona, tutto il mondo del. Alle pagine di Repubblica ha parlato proprio di quel campione che ha fatto sognare l’Italia ai Mondiali dell’82. Penso che la mia sia l’ultima generazione dei bambini autodidatti, che passavano infanzia e giovinezza a prendere a calci un pallone per la strada, solo per giocare e divertirsi. Dico che oggi i ...

