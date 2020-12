Ascolti TV | Lunedì 14 Dicembre 2020. In 4 mln (17%) per Julia Roberts, GF Vip 3,3 mln – 20%. Forum 18.2%, Vita in Diretta 17.5% (Di martedì 15 dicembre 2020) GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 14 Dicembre 2020, su Rai1 la prima tv di Ben is Back ha conquistato 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.17 – la puntata numero 26 di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.356.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai2 Guarda… Stupisci – Special Selection ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Brave – Il Coraggioso ha intrattenuto 1.711.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% (presentazione: 1.889.000 – 6.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Otto e Mezzo – Speciale Obama ha registrato 600.000 spettatori con uno share del 2.4% (nel dettaglio Un’Ora con Barack ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 dicembre 2020) GF Vip Nella serata di ieri,14, su Rai1 la prima tv di Ben is Back ha conquistato 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.17 – la puntata numero 26 di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.356.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai2 Guarda… Stupisci – Special Selection ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Brave – Il Coraggioso ha intrattenuto 1.711.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori pari ad uno share del 9.7% (presentazione: 1.889.000 – 6.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Otto e Mezzo – Speciale Obama ha registrato 600.000 spettatori con uno share del 2.4% (nel dettaglio Un’Ora con Barack ...

