Amici 20, l'inedito di Leonardo La Macchia "Via Padova" (video e testo)

Leonardo La Macchia ha presentato ad Amici 20 il suo inedito Via Padova uscito in digitale su tutte le piattaforme dal 15 dicembre. Leonardo ha 26 anni, ha in passato partecipato anche a Sanremo tra le nuove proposte, è pugliese trasferito a Napoli "Via Padova, Milano, Luglio 2020. Sono le 4 del mattino e sono di ritorno verso casa. Mi fermo da un kebabbaro, fame assurda, decido di prendere una granita. Vorrei essere in Puglia, in spiaggia, ma il lavoro mi inchioda qui, l'amore mi inchioda qui. La luna è piena, continuo a ...

